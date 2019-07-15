Жителя Пыталово, оскорбившего полицейских, суд отправил на исправительные работы

Жителя Пыталовского района привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 16 марта нынешнего года на улице Советской в Пыталово дорожные полицейские остановили автомобиль, водитель которого был явно пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и начал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудников ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15 процентов из заработка в доход государства.