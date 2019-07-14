Несколько тысяч зрителей увидели реконструкцию боя по прорыву линии «Пантера»

Несколько тысяч человек стали участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера» в деревне Холматка в Островском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе адмнистрации области, в мероприятии приняли участие более 150 реконструкторов из городов России и ближнего зарубежья.

Для зрителей и гостей фестиваля была подготовлена военно-историческая реконструкция эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной линии «Пантера» с участием военной техники и артиллерии. Также на территории фестиваля работали фронтовые интерактивные площадки — «музеи под открытым небом», на которых была возможность познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта. Особой популярностью у гостей мероприятия пользовалась выставка военной техники, которая была задействована в ходе реконструкции: артиллерия, минометы, автомобили, бронетехника.

Отметим, что организаторами реконструкции стали общественная организация «Забытый подвиг» и Военно-исторический музей Псковской области.