Кампус ПсковГУ будет сдан до конца года

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в воскресенье, 14 июля, проверил ход работ по строительству кампуса Псковского госуниверситета в городе Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, выезд на место состоялся по поручению губернатора Михаила Ведерникова. На объекте также присутствовали председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

По словам врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, в течение двух последних недель темпы работ на объекте стали не такими интенсивными, как были ранее, и для ускорения выполнения поставленных задач в ближайшее время на объекте начнут работу еще две субподрядные организации. На следующей неделе ожидается подписание дополнительных соглашений.

15 июля планируется заслушать доклад генерального подрядчика о ходе работ, сроках сдачи объекта и его планируемой готовности до 31 декабря этого года в Министерстве науки и высшего образования. В настоящее время на стройке также ведутся фасадные работы, идет ремонт кровли. Почти завершены работы по монтажу системы отопления и подключения в блоках, А, В и D. В блоке С еще предстоит установить около 380 батарей.

Василий Осипов также оценил работы по благоустройству территории вокруг кампуса. Их планируется завершить до конца лета. В планах выполнение кровельных работ, монтаж окон со стороны внутреннего двора и отделочные работы. Также генеральный подрядчик обязан подготовить здание к зиме, запустить всю отопительную систему.

На реконструкцию здания в федеральном бюджете предусмотрено около 450 млн рублей. Заказчиком проекта выступает Псковский государственный университет. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты.