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Общество

Свыше 100 спортсменов участвовали в забеге в честь освобождения Пустошкинского района

14 июля 2019 года, 15:49

В Пустошке состоялся 26-й легкоатлетический забег в честь 75-летия освобождения района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в забеге участвовало свыше 100 спортсменов из Пустошки, Невеля, Опочки, Пскова, Великих Лук, а также из городов Белароруссии.

Награды легкоатлетам вручил председатель комитета по спорту Администрации Псковской области Иван Штылин.

- Такие мероприятия объединяют память поколений. К сожалению, все меньше и меньше с нами остается ветеранов Великой Отечественной войны, которым мы можем сказать сегодня спасибо за наше будущее, за нашу свободу, за мирное небо для наших детей. Все, кто сегодня принял участие в пробеге, таким образом почтили память своих дедов и прадедов», - сказал Иван Штылин и поблагодарил организаторов пробега за проделанную работу по подготовке спортивного мероприятия.

Также в парке Пустошки прошло награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Пустошкинским районом». Его вручили начальнику подразделения пустошкинского участка «Автомобильных дорог Пскова» Ивану Моругину и учителю математики пустошкинского Центра образования Раисе Сёмкиной.

В честь 75-летия со для освобождения Пустошкинского района перед гостями праздника выступили десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Военнослужащие приняли участие в мероприятиях по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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