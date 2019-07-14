150 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале «Прорыв линии «Пантера»

Сегодня, 14 июля, в деревне Холматка (Островский район) в память о героических событиях июля 1944 года проходит военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера». Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре, мероприятие пройдет на территории мемориального комплекса «Линия Сталина», оно приурочено к 75-летию освобождения Псковщины.

150 реконструкторов из России и ближнего зарубежья покажут эпизоды сражений за прорыв оборонительной немецкой линии «Пантера». Важный участок линии был прорван 17 июля 1944 года южнее Острова и стал началом победного продвижения Красной армии. Именно с этого момента началось освобождения оккупированных немцами европейских территорий и дорога на Берлин.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, демонстрирующие быт бойцов Красной армии и вермахта, техника времени Великой Отечественной войны. Помимо реконструкции можно будет посетить финальный концерт на поле боя, приобрести сувениры в память о героических событиях.

Начало фестиваля в 12.00, реконструкция с 13.00.