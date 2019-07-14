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Происшествия

Псковские полицейские продолжают поиск пропавшего 76-летнего мужчины

14 июля 2019 года, 10:28

ОМВД России по Псковскому району продолжает поиск 76-летнего Владимира Антонова 1942 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 6 апреля этого года Владимир Васильевич Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

Псковские полицейские продолжают поиск пропавшего 76-летнего мужчины
Владимир Васильевич Антонов
Фото пресс-службы УМВД

В полиции также сообщили, что 8 апреля мужчину видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

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