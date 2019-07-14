Михаил Ведерников поздравил работников почтовой службы с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником – Днем российской почты:

- Отечественная почтовая служба — одна из старейших в мире. Учитывая огромную территорию нашего государства, с самого момента своего возникновения служба играла особую роль в российской общественной жизни, и к качеству её работы всегда предъявлялись высокие требования.

Почта — это, пожалуй, единственный институт, который напрямую охватывает большинство населённых пунктов России. Более того, именно от её дополнительных услуг во многом зависит благополучие десятков тысяч сёл и деревень.

На Псковской земле, которая известна большим числом малых населённых пунктов, всё это верно вдвойне. Почта Псковской области — это порядка 300 отделений и 2,5 тысяч человек персонала, чья работа жизненно важна для корректного функционирования всех институтов нашего региона.

Несмотря на активное внедрение современных технологий, труд сотрудников почты по-прежнему связан с преодолением больших расстояний в любую погоду и во все времена. Это объективно непростые обязанности, за выполнение которых каждый почтальон достоин искренней благодарности и уважения.

Администрация Псковской области делает всё возможное, чтобы ваша работа была более безопасна и комфортна. В частности, мы подписали соглашение о взаимодействии с «Почтой России», в рамках которого договорились развивать почтовую службу, поддерживать деятельность наиболее удалённых и важных отделений.

Уверен, что вместе мы добьёмся высоких результатов в этом направлении.

В ваш праздник желаю вам крепкого здоровья, удачи, спокойствия и благополучия! Поздравляю!