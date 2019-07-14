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Общество

В воскресенье псковичей ждет прохладная дождливая погода

14 июля 2019 года, 01:13
В воскресенье, 14 июля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС, температура по области составит ночью +4…+9, днем +18…+23 гр. Ветер северо-западных направлений 2-7 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
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