Пустошкинский район отметил 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Глава района Юрий Жуков, обращаясь к землякам, напомнил, что Пустошкинский район был оккупирован ровно три года — с июля 1941-го по июль 1944 года.

Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига завоёвывалась Великая Победа. Наши отцы, деды знали, что они защищают своих матерей, жён и детей, что отдают свою жизнь за Отечество. Мы всегда будем помнить, какою ценой оплачен этот величайший день»

Глава района также напомнил, что только в братском захоронении, у которого проходит митинг, погребено около шести тысяч воинов.

Перед поездкой в Пустошку я ещё раз обратился к историческим сведениям, которые свидетельствуют о масштабах страшных кровопролитных сражений на территории района. Пустошка была практически стёрта с лица земли – дома разрушены, взорваны, вырублены деревья. Сейчас совсем мало осталось участников боевых действий, живых свидетелей тех событий, но и мы, и молодёжь, которая сегодня присутствует на этом памятном мероприятии, не вправе забывать о той трагедии, которую пришлось пережить нашему народу. Мы должны с благодарностью относиться к ветеранам, к своей земле, делать всё возможное, чтобы жить в согласии.

Светлой, но непростой датой, навсегда вписанной в историю и области, и государства, назвал день освобождения района председатель комитета по спорту Иван Штылин. И зачитал приветственные слова, подписанные губернатором: «Эта победа далась большой ценой. Почти пять месяцев после спасения Пустошки велась ожесточённая борьба против неприятеля, который укрепился в нескольких населённых пунктах. Восстановление потребовало долгих десятилетий, но руками своих жителей Пустошка и район были спасены. Они выстояли несмотря на страшный и безжалостный удар, эхо от которого ощущается до сих пор. Мы должны быть достойны этого великого наследия», - зачитал Иван Штылин приветственный адрес, подписанный губернатором Михаилом Ведерниковым.

С приветственным словом к пустошанам также обратились председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Татьяна Привалова.

При освобождении Пустошкинского района погибло более 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. На фронт ушло около шести тысяч пустошан, четыре тысячи погибли в сражениях. Пустошкинский край — Родина одиннадцати Героев Советского Союза, одного Героя России и четырёх полных кавалеров Ордена Славы. В честь освободителей в 2014 году в Пустошке была заложена Аллея Героев. В настоящее время в районе ведётся работа по созданию тома историко-документальной книги «Солдаты Победы», в котором будут увековечены имена более тысячи участников Великой Отечественной войны — уроженцев Пустошкинского района, вернувшихся с фронта в родной край и приступивших к его возрождению. В братских могилах Пустошкинского района покоятся бойцы из Алма-Аты и Нарьян-Мара, Новгорода и Москвы, Ленинграда и Новосибирска, Сахалина, Орла и Уфы. Родственники погибших приезжают в Пустошку в дни памятных дат — в День Победы и День освобождения района.