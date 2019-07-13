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Происшествия / ДТП

В Псковской области в июле на железнодорожных переездах произошло уже 2 ДТП

13 июля 2019 года, 11:23
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в Псковской области пришлось на начало июля, сообщила «Псковской правде» служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Самые тяжелые последствия вызвало столкновение грузового автомобиля и служебного дизельного поезда, которое произошло 1 июля. Водитель тягача с полуприцепом, перевозившего железобетонные плиты, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рельсовым автобусом. В страшной аварии погибли машинист и его помощник, остальные работники, находившиеся в поезде, были госпитализированы. В результате столкновения рельсовый автобус, сошедший с рельсов, поврежден до состояния исключения из инвентарного парка, получила повреждения и железнодорожная инфраструктура.

В Псковской области в июле на железнодорожных переездах произошло уже 2 ДТП
Самое страшное ДТП в этом году произошло в Себежском районе, погиб машинист и его помощник
фото пресс-службы Октябрьской железной дороги

Ещё одна авария произошла 4 июля на переезде перегона Дно – Вязье, и задержало в пути пассажирский поезд Санкт-Петербург – Минск. Водитель легкового автомобиля совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

В Псковской области в июле на железнодорожных переездах произошло уже 2 ДТП
Последствия аварии на перегоне Дно-Вязье
фото пресс-службы Октябрьской железной дороги

До этого ДТП на переездах были зафиксированы в феврале и апреле. 16 февраля в Невеле на регулируемом железнодорожном переезде автомобиль ГАЗ-5205 выехал, игнорируя запрещающие сигналы переезда и неоднократно подаваемые машинистом электропоезда звуковые сигналы. Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, столкновения избежать не удалось. К счастью, локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали.

А 5 апреля авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Остров – Брянчаниново. Машинист локомотива увидел в непосредственной близости выезжающий на железнодорожный переезд легковой автомобиль, водитель которого не реагировал на подаваемые сигналы и запрещающие показания переездной сигнализации. Столкновения избежать не удалось – был разбит автомобиль, тепловоз получил незначительные повреждения. Никто не погиб.

Все эти ДТП произошли в результате пренебрежения правилами безопасности водителями автомобилей, решившими проскочить на запрещающие сигналы и пренебрегавшими не только собственной безопасностью, но и жизнями сотрудников локомотивных бригад, пассажиров.

Железнодорожники принимают технические и организационные меры для изменения ситуации. Было прекращено движение автомобильного транспорта через 4 нерегулируемых переезда на станциях Невель и Пустошка, отремонтированы проезжие части на более 30 железнодорожных переездах в границах региона, осуществлена вырубка кустарников для обеспечения лучшей видимости для участников дорожного движения. Помимо этого сотрудники дистанций пути в Псковской области организовали рейды и профилактические акции, беседы с водителями.

Сотрудники ведомства призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения для сохранения здоровья и жизней всех участников.

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