В Псковской области в июле на железнодорожных переездах произошло уже 2 ДТП

Самые тяжелые последствия вызвало столкновение грузового автомобиля и служебного дизельного поезда , которое произошло 1 июля. Водитель тягача с полуприцепом, перевозившего железобетонные плиты, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рельсовым автобусом. В страшной аварии погибли машинист и его помощник, остальные работники, находившиеся в поезде, были госпитализированы. В результате столкновения рельсовый автобус, сошедший с рельсов, поврежден до состояния исключения из инвентарного парка, получила повреждения и железнодорожная инфраструктура.

Ещё одна авария произошла 4 июля на переезде перегона Дно – Вязье, и задержало в пути пассажирский поезд Санкт-Петербург – Минск. Водитель легкового автомобиля совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.

До этого ДТП на переездах были зафиксированы в феврале и апреле. 16 февраля в Невеле на регулируемом железнодорожном переезде автомобиль ГАЗ-5205 выехал, игнорируя запрещающие сигналы переезда и неоднократно подаваемые машинистом электропоезда звуковые сигналы. Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, столкновения избежать не удалось. К счастью, локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали.

А 5 апреля авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Остров – Брянчаниново. Машинист локомотива увидел в непосредственной близости выезжающий на железнодорожный переезд легковой автомобиль, водитель которого не реагировал на подаваемые сигналы и запрещающие показания переездной сигнализации. Столкновения избежать не удалось – был разбит автомобиль, тепловоз получил незначительные повреждения. Никто не погиб.

Все эти ДТП произошли в результате пренебрежения правилами безопасности водителями автомобилей, решившими проскочить на запрещающие сигналы и пренебрегавшими не только собственной безопасностью, но и жизнями сотрудников локомотивных бригад, пассажиров.

Железнодорожники принимают технические и организационные меры для изменения ситуации. Было прекращено движение автомобильного транспорта через 4 нерегулируемых переезда на станциях Невель и Пустошка, отремонтированы проезжие части на более 30 железнодорожных переездах в границах региона, осуществлена вырубка кустарников для обеспечения лучшей видимости для участников дорожного движения. Помимо этого сотрудники дистанций пути в Псковской области организовали рейды и профилактические акции, беседы с водителями.

Сотрудники ведомства призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения для сохранения здоровья и жизней всех участников.