Анатолий Мультах получил звание Почетного гражданина Пскова

Депутаты Псковской городской Думы присвоили звание Почетного гражданина Пскова директору «Военно-патриотического центра «Патриот» Анатолию Мультаху. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В тайном голосовании 12 июля за него 14 депутатов отдали свои голоса, против проголосовали 8 человек. В списке кандидатур на присвоение почетного звания также были председатель Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петр Василевский (за него отдали свои голоса 9 депутатов) и тренер по боксу в/ч 07264 Владимир Ивасенко (его поддержали 3 человека). Большинство парламентариев одобрили предложение внести их имена в Книгу Почета города Пскова.

Анатолий Мультах родился в 1951 году в Новосибирске, в Пскове живет с 1973 года, где начал военную службу в 76-й дивизии, а затем продолжил ее в бригаде спецназа ГРУ. Полковник в отставке. После увольнения в запас в 2004 году был назначен директором Военно-патриотический центра «Патриот», где сейчас работают 40 сотрудников и обучается более 1 тысячи подростков в возрасте от 6 до 18 лет.