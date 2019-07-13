Николай Киянец по собственному желанию покинул пост директора «Псковпассажиравтотранс»

Николай Киянец покинул должность директора транспортного предприятия по собственному желанию. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник в руководстве предприятия.

Напомним, что Николай Киянец на должность исполняющего обязанности руководителя предприятия был назначен в сентябре 2018 года, сменив предыдущего руководителя Александра Питиримова. До этого Николай Киянец более 20 лет проработал в компании «Мострансавто».

С приходом Николая Киянца на предприятии произошли некоторые перемены: усилиями областной администрации и лично главы региона удалось погасить долги по зарплате работникам. На маршрутах Пскове в общественном транспорте введена услуга оплаты банковскими картами.