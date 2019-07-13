Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Николай Киянец по собственному желанию покинул пост директора «Псковпассажиравтотранс»

13 июля 2019 года, 09:47

Николай Киянец покинул должность директора транспортного предприятия по собственному желанию. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник в руководстве предприятия.

Напомним, что Николай Киянец на должность исполняющего обязанности руководителя предприятия был назначен в сентябре 2018 года, сменив предыдущего руководителя Александра Питиримова. До этого Николай Киянец более 20 лет проработал в компании «Мострансавто».

С приходом Николая Киянца на предприятии произошли некоторые перемены: усилиями областной администрации и лично главы региона удалось погасить долги по зарплате работникам. На маршрутах Пскове в общественном транспорте введена услуга оплаты банковскими картами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове скоро начнутся работы по реконструкции улиц Я.Фабрциуса и Индустриальной
В Псковской области в июле на железнодорожных переездах произошло уже 2 ДТП
Анатолий Мультах получил звание Почетного гражданина Пскова
Медицинский портал для онлайн-записи к врачам заработает с 15 июля
Копия Знамени Победы поднята в центре Идрицы
Почти 300 литров алкогольной продукции изъяли в «наливайках» Пскова
Жители Идрицы отмечают 75-летие освобождения поселка от фашистов
В поселке Идрица заложили камень на месте памятного знака в честь зарождения Знамени Победы
ООО «Псковэнерготранс» информирует об условиях договоров купли-продажи электроэнергии

Комментарии

Авторизация
No comments
Едем без денег

Транспорт
22 мая 10:19

Едем без денег

С 20 мая во всех автобусах Пскова можно расплатиться банковской картой. Какие еще нововведения ждут пассажиров общественного транспорта
Прямиком в Петрозаводск

Транспорт
25 февраля 17:01

Прямиком в Петрозаводск

«Ласточку» по новому маршруту проводили с перрона в Пскове
Вылечить автопарк

Транспорт / Автопарк
10 декабря 14:12

Вылечить автопарк

14 вопросов о работе «Псковпассажиравтотранса» новому руководителю Николаю Киянцу