Медицинский портал для онлайн-записи к врачам заработает с 15 июля

Обновленный портал для получения медицинских услуг k-vrachu.pskov.ru заработает уже с понедельника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

У сайта будет новый дизайн и расширенный перечень электронных услуг для пациентов, что поможет упростить взаимоотношения жителей региона и медицинских учреждений.

На первом этапе, как и прежде, будет доступен функционал «Запись на прием к врачу». Затем на портале появится запись на диспансеризацию и профосмотр, услуга по доступу к электронным медицинским документам, а также вызов врача на дом. Доступ в личный кабинет по-прежнему доступен при помощи учетной записи сайта Госуслуг.

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В Комитете по здравоохранению Псковской области предупреждают, что в первое время в работе сервисов могут быть сбои, и просят жителей региона с пониманием отнестись к этому.