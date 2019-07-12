Копия Знамени Победы поднята в центре Идрицы

Копия Знамени Победы поднята 12 июля на восемнадцатиметровом флагштоке в центре Идрицы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, поднятие знамени дало старт празднованию 75-летия со дня освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков.

Право открыть поднять Знамя Победы было предоставлено первому заместителю секретаря Общественной палаты РФ, Герою Россию Вячеславу Бочарову.

- Знамя 150-й стрелковой дивизии, которое было поднято на Рейхстаге, было небольшим по размеру, всего 82 на 188 сантиметров, но благодаря этому весь мир увидел, что Советский Союз победил фашизм как идеологию, не Германию, а именно фашизм, — сказал Вячеслав Бочаров.

Участники мероприятия передали на хранение в Идрицкую школу увеличенные копии флага России, Знамени Победы, а также флаги регионов России и общественных организаций, которые были развернуты в Москве, Североморске и на Северном полюсе.

Частью торжественного мероприятия стало зажжение Вечного огня на площади Знамени Победы. Лампаду с огнем из Музея Победы на Поклонной горе в Москве привезли участники автопробега. Чести зажечь огонь был удостоен ветеран боевых действий, старший разведчик ВДВ Игорь Безродный.

Напомним, крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. Меньше чем через год, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, военнослужащие соединения водрузят штурмовое знамя на крыше рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. В этот момент и родилась главная военная реликвия — Знамя Победы. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат.