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Общество

Почти 300 литров алкогольной продукции изъяли в «наливайках» Пскова

12 июля 2019 года, 16:59

Почти 300 литров алкогольной продукции изъято в ходе рейда полиции в «наливайках» Пскова. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские установили места хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей маркировки.

В заведении на Октябрьском проспекте алкоголь продавался без соответствующей лицензии. Выявлены сразу три факта реализации алкогольных продуктов без вскрытия потребительской упаковки. По выявленным фактам проводится проверка, по итогам которой владельцы заведений будут привлечены к административной ответственности.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, такая работа носит ежедневный плановый характер. Всего в этом году выявлено более 500 нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, изъято около 9 тысяч литров алкоголя.

Напомним, что над законопроектом о продлении времени продажи спиртного в магазинах готовы поработать в Псковском областном собрании депутатов в случае поступления соответствующего документа. Накануне такое предложение прозвучало на заседании региональной Общественной палаты во время обсуждения проблемы «наливаек» и «псевдокафе», которые торгуют алкоголем после 21 часа в обход законодательства. Было высказано мнение о возможности продления торговли спиртным в обычных магазинах до 22 часов.

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