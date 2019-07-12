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Общество

Жители Идрицы отмечают 75-летие освобождения поселка от фашистов

12 июля 2019 года, 16:02

В поселке Идрица Себежского района 12 июля состоялись торжества, посвященные 75-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, на площади Знамени Победы были развернуты флаги Российской Федерации, копии Знамени Победы, а также знамя Российской Ассоциации Героев.

От имени главы региона участников мероприятия и жителей Идрицы с 75-летием со дня освобождения поселка поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

-Сегодня мы благодарим каждого бойца, который внес свой вклад в освобождение поселка 75 лет назад, и каждого жителя, который участвовал в восстановлении и развитии Идрицы. Мы сделаем все, чтобы их военный и трудовой подвиг навсегда остался в сердцах и памяти наших соотечественников, - процитировала она поздравительный адрес главы региона.

Участники торжественного митинга возложили цветы и венки к памятнику Воину-освободителю в центре Идрицы. Здесь покоятся больше 200 военнослужащих и партизан, павших в годы войны.

Памятные мероприятия продолжились у бюста Героя Советского Союза, гвардии лейтенанта Евгения Михайлова, который в марте 1944 года направил свой подбитый самолет на железнодорожный состав с горючим, который стоял на захваченной станции Идрица. Память Героя почтили минутой молчания.

Отметим, что сквер у памятника был отремонтирован и благоустроен в этом году в рамках трехлетней программы развития поселка, разработанной по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

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