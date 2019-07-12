В поселке Идрица заложили камень на месте памятного знака в честь зарождения Знамени Победы

В поселке Идрица Себежского района заложили камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, торжественная церемония приурочена к 75-й годовщине освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков.

Участок земли под строительство памятника выделила организация «Упрдор Северо-Запад» на 574-м километре трассы «Балтия», рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу.

В конкурсе по выбору эскиза памятника участвовало 6 проектов. Победителей определило жюри путем общественного голосования. Лучшими признали два проекта: Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. Памятник будет выполнен на основании объединенного эскиза проектов победителей.

Напомним, крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. С этого момента главной военной реликвией стало Знамя Победы.

По инициативе Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Также при поддержке Главы региона Идрица включена в региональную программу празднования 75-летия Победы.