Елена Рыжикова: Самым универсальным вариантом является классика - французский маникюр

Мастер ногтевого сервиса Елена Рыжикова рассказала о том, как работала над новым образом участницы проекта «Модная революция» Аллы Сердцевой:

- На момент посещения героиней моей услуги, образ был не определен. Передо мной была поставлена задача сделать что-то универсальное. Самым универсальным всегда является классика, в нашем случае - французский маникюр. Без излишков и широких линий. Подравняли форму, выровняли ногтевую пластину и завершили покрытие гель-лаком. За основу взят полупрозрачный бежевый нюд, он придаёт максимальную естественность. На кончике тонкой линией расположился плотный белый цвет. Наши ручки готовы и подойдут к любому выбору стилистов.

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