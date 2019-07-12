Церемония перезахоронения останков советских воинов прошла в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе перезахоронили останки 60 советских воинов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, официальная церемония перезахоронения останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района, прошла в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков.

Основные памятные мероприятия в этот день прошли у воинского мемориального комплекса «Чертова Гора». От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с памятной датой жителей муниципалитета поздравил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Он подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне далась региону тяжелой ценой. Более 1 млн человек погибло на территории Псковской области. Сергей Дмитриев напомнил известную фразу о том, что «пока не похоронен последний солдат, война не закончена». В связи с этим особые слова благодарности он адресовал поисковикам, которые участвуют в «Вахтах Памяти».

Останки 60 воинов были подняты в этом году поисковыми отрядами «Патриот» и «Безымянный». Поисковикам по медали «За отвагу» удалось установить имя одного из бойцов. Им оказался рядовой Иван Самохвалов, который ранее числился пропавшим без вести.

Также в этот день у мемориального комплекса был открыт памятный знак Герою Советского Союза Абраму Шарыпову, который здесь захоронен. Он погиб в боях на Стержневском плацдарме 11 апреля 1944 года.

Памятные мероприятия завершились солдатским привалом и концертом с участием коллективов творческой самодеятельности.