Более 20 медалей получили псковичи на спортивном фестивале в Карелии

Псковичи получили более 20 медалей на Открытом межрегиональном спортивном фестивале молодых людей с инвалидностью Северо-Запада России с ПОДА. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, соревнования проходили с 23 по 28 июня в карельском посёлке Лахденпохья.

Одиннадцать команд из регионов Северо-Запада округа соревновались по пяти зачетным дисциплинам (дартс, пауэрлифтинг, стрельба, бочече (кёрлинг на песке), настольный теннис). Псковскую область представила сборная команда молодых спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

По итогам состязаний псковская сборная заняла третье место в общем зачёте, в личном зачёте команда заработала более 20 медалей.

Поддержку участникам оказала Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов. А хороший результат стал возможен благодаря упорным тренировкам спортсменов в ДЮСШ «Надежда» под руководством тренера Темержана Нургалиева.