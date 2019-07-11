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Культура / Наследие

Эмоциональным шоком назвала Вера Емельянова включение в Список ЮНЕСКО в День всех псковских святых

11 июля 2019 года, 17:42

На пресс-конференции 11 июля участники делегации от Псковской области поделились эмоциями, испытанными во время работы на сессии ЮНЕСКО в Баку, где 10 псковских храмов включили в Список всемирного наследия.

«Мне повезло по поручению губернатора Михаила Ведерникова войти в состав делегации Псковской области, - передает корреспондент «Псковской правды» слова первого вице-губернатора Веры Емельяновой. - Псков уже однажды подавал заявку, потом мы возвращались к началу, дорабатывали. Выход на нынешнюю сессию был важным и значимым, до поездки мы были уверены в положительном решении. Но там увидели, что могут быть неожиданные заключения. До конца мы ждали результат и не были на 100% уверены, каким он будет. Несколько дней мы находились в Баку, никто точно не знал, в какой день будет заслушана наша номинация. Эмоциональным шоком для нас стало, когда посмотрели на дату - 7 июля, День всех псковских святых. Все связано».

Переводчик-экскурсовод Анна Богданова рассказала, что после представления номинации девять стран выступили в поддержку Пскова, что стало большой неожиданностью.

«Атмосфера была благожелательной, - сообщила Анна Богданова. - Мы ожидали, что выскажутся две-три страны, по другим досье так и было. Мы были очень удивлены, когда услышали представителей девяти стран».

В поддержку Пскова высказались представители Китая, Норвегии, Бразилии, Азербайджана, Зимбабве, Венгрии, Кыргызстана, Боснии, Испании. Решение о включении в Список принимает 21 член комитета всемирного наследия. Решение по Пскову было принято единогласно.

«Нам много времени потребовалось, - добавила Вера Емельянова, - чтобы после объявления о включении нашей номинации в Список всемирного наследия принять поздравления и приветствия. Подходили представители не только тех стран, кто с нами в дружеском альянсе. Мы сейчас эмоции переживем, а потом начнутся реальные будни и колоссальная ответственность. ЮНЕСКО готовит управленческий план, мы его получим и начнем по нему работать. Также губернатором подготовлено обращение к министру культуры на выделение дополнительных средств».

Добавим, в ближайшее время на объектах ЮНЕСКО в Пскове появятся соответствующие информационные таблички.

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