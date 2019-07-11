Полмиллиарда рублей получит Псковская область на покупку медоборудования

О выделении средств в размере свыше 1,2 млр рублей четырем субъектам РФ, в числе которых и Псковский регион стало известно в четверг, 11 июля. Сообщил об этом в ходе заседания правительства Российской Федерации председатель Дмитрий Медведев. Участвовал в заседании и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба областной администрации.

Регион на приобретение нового медоборудования получит 0,5 млрд рублей. Это позволит улучшить диагностику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, и будет способствовать уменьшению естественной убыли населения Псковской области. Сейчас изношенность аппаратов в некоторых медицинских учреждениях составляет 90%.