Полмиллиарда рублей получит Псковская область на покупку медоборудования

О выделении средств в размере свыше 1,2 млр рублей четырем субъектам РФ, в числе которых и Псковский регион стало известно в четверг, 11 июля. Сообщил об этом в ходе заседания правительства Российской Федерации председатель Дмитрий Медведев. Участвовал в заседании и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба областной администрации.
Регион на приобретение нового медоборудования получит 0,5 млрд рублей. Это позволит улучшить диагностику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, и будет способствовать уменьшению естественной убыли населения Псковской области. Сейчас изношенность аппаратов в некоторых медицинских учреждениях составляет 90%.
Оборудование будет направлено во многие лечебные учреждения Пскова, а также в межрайонные больницы: Псковскую, Великолукскую, Невельскую, Новосокольническую, Опочецкую, Островскую, Порховскую, Себежскую и Струго-Красненскую.
Больницы и поликлиники получат: МРТ, томографы, рентгеновские аппараты, видеостойки для гастроскопии и колоноскопии, мамографы, аппараты УЗИ.
- В результате системной совместной работы администрации области с Правительством РФ, Министерством здравоохранения в последние годы удалось улучшить ряд показателей в системе здравоохранения. Положительные тенденции наблюдаются в увеличении продолжительности жизни, уменьшении младенческой и общей смертности, - поблагодарил премьер-министра Михаил Ведерников.