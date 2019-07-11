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Общество / Здоровье

Полмиллиарда рублей получит Псковская область на покупку медоборудования

11 июля 2019 года, 17:41

О выделении средств в размере свыше 1,2 млр рублей четырем субъектам РФ, в числе которых и Псковский регион стало известно в четверг, 11 июля. Сообщил об этом в ходе заседания правительства Российской Федерации председатель Дмитрий Медведев. Участвовал в заседании и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба областной администрации.

Регион на приобретение нового медоборудования получит 0,5 млрд рублей. Это позволит улучшить диагностику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, и будет способствовать уменьшению естественной убыли населения Псковской области. Сейчас изношенность аппаратов в некоторых медицинских учреждениях составляет 90%.

Полмиллиарда рублей получит Псковская область на покупку медоборудования
Регион получит 2 магнитно-резонансных томографа, мультиспиральный компьютерный томограф, 6 рентгенологических комплексов, 2 стационарных флюорографа, 3 маммографа, 5 УЗИ аппаратов экспертного класса, 7 аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 единиц эндоскопического оборудования.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Оборудование будет направлено во многие лечебные учреждения Пскова, а также в межрайонные больницы: Псковскую, Великолукскую, Невельскую, Новосокольническую, Опочецкую, Островскую, Порховскую, Себежскую и Струго-Красненскую.

Больницы и поликлиники получат: МРТ, томографы, рентгеновские аппараты, видеостойки для гастроскопии и колоноскопии, мамографы, аппараты УЗИ.

- В результате системной совместной работы администрации области с Правительством РФ, Министерством здравоохранения в последние годы удалось улучшить ряд показателей в системе здравоохранения. Положительные тенденции наблюдаются в увеличении продолжительности жизни, уменьшении младенческой и общей смертности, - поблагодарил премьер-министра Михаил Ведерников.

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