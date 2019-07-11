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Общество / Образование

Проблему кадрового потенциала обсудит руководство «Титан-Полимера» с молодежью

11 июля 2019 года, 17:15

Руководство «Титан-Полимера» организует на псковском молодежном форуме «Без границ», который пройдет в регионе с 16 по 21 июля, панельную дискуссию. Спикерами на ней выступят гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, гендиректор Псковского электромеханического завода Александр Лазарев, руководитель управления по цифровому развитию и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, сообщили в компании.

Участникам форума предлагают поговорить о лидерстве. В блоке «Диалог с лидерами региона» 18 июля в 14.00 выступит Герман Петрушко. Он собирается обсудить с участниками форума вопрос о кадровом ресурсе в регионе и рассказать об открывающихся возможностях и перспективах в связи с приходом крупного инвестора в ОЭЗ «Моглино».

Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ и БОПЭТ. Проект ГК «Титан» - почти 14 млрд рублей инвестиций.

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