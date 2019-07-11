Вера Емельянова: Будем двигаться к увеличению числа псковских объектов в Списке ЮНЕСКО

Псковские власти готовы продолжать работу по расширению числа местных объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, 7 июля 10 псковских храмов вошли в этот престижный перечень.

«Мы будем эту работу продолжать, двигаться к увеличению списка, - заверила на пресс-конференции 11 июля первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. - Мы должны памятникам уделить внимание и представить наши объекты всему миру. Мы эту дорогу начали, не скрываем, что она трудная, но мы продолжим по ней идти».

«Комиссия рассматривает техническое состояние памятников, это важно. Многие из храмов требовали проведения реставрационных работ, - председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова напомнила о тех церквях, которые первоначально были включены в состав номинации, но в итоге в Список не вошли. - Когда реставрация будет проведена, мы сможем работать дальше над их включением».

Заместитель председателя ВООПИиК Ирина Голубева предположила, что следующим объектом от псковской области может стать Изборск.

«Он полностью готов по критериям ЮНЕСКО, - уверена Ирина Голубева. – Надо делать документы».

Как ранее сообщала «Псковская правда», специалисты объяснили, почему сократили псковскую номинацию в ЮНЕСКО , а директор института Лихачева Владимир Аристархов рассказал, что получит Псков от включения в ЮНЕСКО.