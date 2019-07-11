Классы строящейся в Дно школы готовы к установке оборудования

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в составе областной комиссии побывал на месте строительства новой школы в Дно. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор отметил высокий темп работы подрядчика. Согласились с ним в этом и родители будущих учеников.

Сейчас на строительной площадке работают 130 человек, и сомневаться, что школа примет первых учеников 1 сентября, нет причин.

Основной массив работ приходится на спортзал: покраска, укладка пола, установка спортивных приспособлений. Продолжаются работы и в актовом зале.

В туалетных комнатах уже установлена сантехника, а классы подготовлены для установки оборудования. Единственные работы, которые подрядчик приостановил, связаны с благоустройством пришкольной территории, поскольку мешают дожди.

В новую школу планируют перевести с домашнего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.