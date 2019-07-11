Субсидии на реализацию социальных проектов в межнациональной сфере смогут получить НКО

В регионе начался конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. Предполагается, что направлены они будут на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России Решение о его проведении принято на заседании конкурсной комиссии под председательством заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова.

У конкурса несколько направлений: патриотическое воспитание населения области; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность, направленная на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФ; обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений; деятельность, направленная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций; деятельность, направленная на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

Максимальный размер субсидий - 200 тыс рублей, а всего на проведение конкурса выделено 2 млн рублей.

Заявку на участие необходимо подать в Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области в срок с 11 июля по 9 августа 2019 года. Планируется, что итоги конкурса будут подведены не позднее 8 октября текущего года. Телефон для уточнения информации: (8112) 29-93-73 — Агапова Светлана Валерьевна.