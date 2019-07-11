Псковское областное Собрание готово рассмотреть продление времени продажи алкоголя

Над законопроектом о продлении времени продажи спиртного в магазинах готовы поработать в Псковском областном собрании депутатов в случае поступления соответствующего документа. Напомним, накануне такое предложение прозвучало на заседании региональной Общественной палаты во время обсуждения проблемы «наливаек» и «псевдокафе», которые торгуют алкоголем после 21 часа в обход законодательства. Было высказано мнение о возможности продления торговли спиртным в обычных магазинах до 22 часов.

- Если такой законопроект поступит, конечно, над ним будем работать. Привлечем общественность к этому вопросу, он стоит того, чтобы над ним работать, - сказал в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников. - Запретительные меры, в конце концов, к положительным результатам все равно не приводят. Тут, конечно, нужно ещё думать над тем, чтобы наше общество шло к здоровому образу жизни.

Также Владимир Яников отметил, что, несмотря на вред алкоголя, люди все равно его употребляют. При этом в «наливайках» трудно проследить за качеством, «могут налить и всякую гадость, а в магазине реальнее купить качественную продукцию».

Отметим, что по федеральному законодательству в магазинах запрещено продавать алкоголь с 23 до 8 часов. В Псковской области ограничение имеет более жесткий характер, в регионе запрет на продажу установлен с 21 часа до 11 утра.