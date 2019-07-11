На следующей неделе комиссия начнет объезд поселений, претендующих на статус лучших

С 17 июля начнутся выезды рабочих групп комиссии областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области».

- В этом году областной конкурс проводится в четвертый раз. В июне муниципальные образования подавали заявки, это шикарные материалы, очень прекрасно исполненные, с элементами народного творчества. Теперь поселения готовятся к приему гостей, как настоящие русские люди выметают углы, красят, белят, - передает с заседания комиссии корреспондент «Псковской правды» слова вице-губернатора Псковской области Николая Цветкова.

На конкурс поступило 42 заявки. В этом году он пройдет по трем номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Территория культуры», «Самое здоровое поселение». По предложению председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», главы Красногородского района Валентины Понизовской увеличено число победителей. В каждой номинации будет по два победителя из категорий: городские поселения, сельские поселения с численностью до 1700 человек, сельские поселения с численностью свыше 1700 человек. Таким образом, денежными премиями будут отмечены 18 поселений. Размер премии составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

- Увеличилось количество победителей, а значит и шансы на победу каждого участника, - отметила начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

- У людей нельзя отбивать охоту, по рукам давать, - поддержал инициативу Николай Цветков.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников назвал конкурс «хорошим и нужным мероприятием».

- Оно способствует тому, что активные волости, которые хотят работать, но не имеют достаточно средств, могут дополнительные средства получить на этом конкурсе. В списке вижу поселения, которые ранее уже принимали участие в конкурсе. Участвуют самые активные? – отметил он.

«Псковская правда» предыдущие годы входила в состав конкурсной комиссии. По итогам вышло несколько публикация: «С фонтаном… получилось», «Поселение на миллион, «Чудеса деревенской экономики».