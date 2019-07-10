Сэкономить бюджетные деньги сможет электронный документооборот между налоговой и мировыми судьями

Электронный документооборот между налоговой службой и мировыми судами позволит экономить время сотрудников и бюджетные средства, так как пропадет необходимость печатать судебные решения на бумажных носителях. Об этом в среду, 10 июля, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказала начальник регионального УФНС России Анна Кутузова. По ее словам, на нововведение потребуется 3 миллиона рублей.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор, поддержав инициативу, отметил, что в дальнейшем все ведомства в регионе перейдут на электронную систему документооборота.

Также на встрече шла речь о полной передаче налоговикам здания на ул. Яна Фабрициуса 2а. В этом случае клиентская служба переедет с третьего этажа на первый. Однако нерешенным пока остается вопрос с переездом нескольких государственных структур и общественных организаций, расположенных сейчас на двух первых этажах. В частности, новые помещения придется подыскать регионального комитету по экономическому развитию и Детскому фонду.