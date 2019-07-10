Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Семья

По 50 лет прожили в браке две псковские семьи получившие медали «За любовь и верность»

10 июля 2019 года, 14:38

В среду, 10 июля, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова поздравила две псковских семьи с «золотой свадьбой». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, Груздовы и Горбачевы прожили в браке по 50 лет.

По 50 лет прожили в браке две псковские семьи получившие медали «За любовь и верность»
Семьи Горбачевых и Груздовых чествовали сегодня на самом высоком уровне.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Первый замгубернатора вручила парам медали «За любовь и верность». Она отметила, что в общей сложности эти семьи провели вместе целый век.

«Своим примером, - сказала Вера Емельянова, - всем нам вы показали, что семья — это самое главное. Вы вырастили детей и внуков, заложили крепкие семейные традиции».

Также она пожелала парам встретить вместе еще много семейных юбилеев и поблагодарила их за труд и терпение.

Напомним, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Пскове после ремонта открылся Дворец бракосочетаний, расположенный в дореволюционном особняке (смотреть интерьер). 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Общественная палата предлагает продлить продажу алкоголя до 10 часов вечера для борьбы с «наливайками»
«Наливайки» в Пскове мешают жить и травят людей
Сэкономить бюджетные деньги сможет электронный документооборот между налоговой и мировыми судьями
Наркодилера в Пскове нашли, отследив движение денег на карточках его близких
Наследники не доживших до пенсии псковичей получили 9 млн рублей
После употребления метадона под видом кокаина в Псковской области скончались двое
Бред преследования и готовность к суициду вызывают самые распространенные в Псковской области наркотики
В Псковской области закрыли три подпольных нарколаборатории по выращиванию конопли и изготовлению мефедрона
Псковичи стали первыми на Северо-Западе по эффективности борьбы с наркотиками

Комментарии

Авторизация
No comments
Молоко и ЗМЖ

Общество
10 июля 10:06

Молоко и ЗМЖ

«Псковская правда» проверила, как в местных магазинах выполняют постановление правительства о специальной маркировке натуральной молочки
Мы идем к вам

Общество / Здоровье
9 июля 11:38

Мы идем к вам

Как в Псковской области решают проблему дефицита медицинских кадров, почему врачи отправляют пациентов обследоваться в платные клиники, кто переедет в здание бывшего роддома и почему выходят из строя аппараты МРТ
Наше «дорогое» ЖКХ

Общество / Коммуналка
9 июля 11:05

Наше «дорогое» ЖКХ

Какие районы газифицируют в первую очередь и почему именно их, как решить проблемы автопарка и на какой балл оценить качество псковских дорог – новый вице-губернатор приступил к работе