По 50 лет прожили в браке две псковские семьи получившие медали «За любовь и верность»

В среду, 10 июля, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова поздравила две псковских семьи с «золотой свадьбой». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, Груздовы и Горбачевы прожили в браке по 50 лет.

Первый замгубернатора вручила парам медали «За любовь и верность». Она отметила, что в общей сложности эти семьи провели вместе целый век.

«Своим примером, - сказала Вера Емельянова, - всем нам вы показали, что семья — это самое главное. Вы вырастили детей и внуков, заложили крепкие семейные традиции».

Также она пожелала парам встретить вместе еще много семейных юбилеев и поблагодарила их за труд и терпение.

Напомним, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Пскове после ремонта открылся Дворец бракосочетаний, расположенный в дореволюционном особняке (смотреть интерьер).