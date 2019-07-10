Наследники не доживших до пенсии псковичей получили 9 млн рублей

За первые шесть месяцев 2019 года наследники жителей Псковской области, скончавшихся до выхода на пенсию, получили 9 млн рублей. Эти деньги – из накопительной части пенсии.

Средства эти выплачивают по той же схеме, что и другое наследства. Обратиться в Пенсионный фонд родственники умершего могут в течение шести месяцев со дня его смерти.

Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области, накопительная пенсия есть не у всех. В 2002-2004 году ее откладывали на счета женщин 1957 года рождения и моложе, мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пополнение накопительной пенсии происходит только на счетах граждан 1967 года рождения и моложе.

Как отметили в ведомстве, остаток невыплаченной накопительной части может быть выплачен наследникам и после назначения умершему пенсии. В этом случае выплатят те деньги, которые скончавшийся не успел получить при жизни.