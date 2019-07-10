После употребления метадона под видом кокаина в Псковской области скончались двое

Год назад в Псковской области произошло два летальных исхода после употребления запрещенных веществ.

«Молодые люди нашли закладку в фольге. Ни срока годности, ни названия. Употребляли наркотик, как кокаин, а оказался метадон», - рассказала в пресс-центре «Псковской правды» 10 июля заместитель главного врача Псковского наркодиспансера Татьяна Антонова.

В этом году в Пскове был случай передозировки психотропным веществом у девушки в возрасте до 15 лет. По словам медика, попробовать наркотик девушке предложил ее молодой человек.

«Она вдыхала эти соли - развился психоз, так как была передозировка, - пояснила Татьяна Антонова, она также отметила, что псковские медики уже имеют опыт работы с такими больными. - Наши коллеги грамотно работают. Видя такие состояния, сразу делают забор мочи. И эту интоксикацию подтверждают лабораторно».

Как ранее сообщала «Псковская правда», бред преследования и готовность к суициду вызывают самые распространенные в Псковской области наркотики.