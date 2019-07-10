Гордума Пскова сокращает расходы на сувениры и контракты со СМИ

Псковская городская Дума в следующем году на 3,7 млн рублей сократит свой бюджет. Экономия по сравнению с нынешним годом составит 6%: 55,7 млн рублей против 59,4 млн.

Как сообщили «Псковской правде», в пресс-службе Думы, под секвестирование попали статьи, связанные с закупкой сувениров, представительскими расходами, контрактами со средствами массовой информации и капремонтом здания Думы.

Проект расходов с этими положениями главе города рекомендовали утвердить на очередной сессии депутаты, собравшиеся 9 июля на заседание думского комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю. Напомним, с 23 мая полномочия главы Пскова исполняет Елена Полонская.