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Политика

Гордума Пскова сокращает расходы на сувениры и контракты со СМИ

10 июля 2019 года, 10:10

Псковская городская Дума в следующем году на 3,7 млн рублей сократит свой бюджет. Экономия по сравнению с нынешним годом составит 6%: 55,7 млн рублей против 59,4 млн.

Как сообщили «Псковской правде», в пресс-службе Думы, под секвестирование попали статьи, связанные с закупкой сувениров, представительскими расходами, контрактами со средствами массовой информации и капремонтом здания Думы.

Проект расходов с этими положениями главе города рекомендовали утвердить на очередной сессии депутаты, собравшиеся 9 июля на заседание думского комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю. Напомним, с 23 мая полномочия главы Пскова исполняет Елена Полонская. 

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