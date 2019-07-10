От 25 до 200 тысяч рублей получат премию лучшие педагоги Псковской области

По 200 тысяч рублей из федерального бюджета получат четыре школьных учителя из Псковской области, отмеченных наиболее высокими баллами в региональном конкурсе за высокие достижения в педагогической деятельности. Ещё шесть педагогов получат премию администрации Псковской области в размере 100 тысяч рублей, семерых учителей региональный бюджет поощрит на сумму 25 тысяч рублей. Таким образом, денежными премиями будут отмечены все семнадцать педагогов, приславших заявки на конкурс.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, возраст претендентов варьируется в диапазоне 37 лет – 63 года. Больше всего заявок поступило из Пскова, также соискатели живут в Дедовичском, Бежаницком, Гдовском, Новосокольническом, Палкинском, Плюсском, Себежском, Струго-Красненском районах. Чаще всего они преподают русский язык и литературу, физкультуру, иностранные языки, трудятся в начальных классах.

С 2006 года по нацпроекту «Образование» в Псковской области уже поощрили 218 педагогов на сумму 39 миллионов рублей. Имена победителей этого года назовут после завершения документальных процедур.