Михаил Ведерников и Елена Цунаева обсудили поддержку псковских поисковиков и проект «Без срока давности»

Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), ответственным секретарем общественного движения «Поисковое движение России», сопредседателем Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотическо годвижения «Бессмертный полк России» Еленой Цунаевой. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Глава региона подчеркнул, что между областными властями и ОНФ выстроен конструктивный диалог, и отметил заинтересованность администрации области и органов местного самоуправления в подключении ОНФ к мониторингу реализации нацпроектов в Псковской области.

Елена Цунаева в свою очередь рассказала Михаилу Ведерникову об итогах визита в Псковскую область. Она побывала в Себежском, Опочецком и Островском районах, где встречалась с местным активом и обсуждала вопросы, которые находятся в центре внимания общественников. Как заметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, некоторые вопросы, например, связанные с мусорной реформой и борьбюой с борщевиком, актуальны для многих регионов и требуют комплексного подхода и дополнительной федеральной поддержки. Общероссийский народный фронт со своей стороны готов принять участие в поиске оптимальных решений.

«Понравилось, что в регионе очень активные общественники и представители муниципальных властей. В качестве примера могу привести участие в проектах по благоустройству жителей и властей города Опочки, которые проделали большую работу по подготовке проекта благоустройства „Вала на реке Великой“. Также хочется отметить деятельность муниципальных властей в Острове, где создан чудесный парк и идет активное включение города в федеральные программы и мероприятия грантовой поддержки», — сказала она.

Отдельно Михаил Ведерников и Елена Цунаева остановились на вопросах поддержки поискового движения. Губернатор подчеркнул, что областные власти уделяют особое внимание развитию поискового движения в регионе. Ежегодно проходят «Вахты памяти», останки сотен солдат и офицеров поднимаются из земли и перезахораниваются с воинскими почестями. Личности некоторых Героев удается установить. Одна из крупнейших региональных поисковых организаций «След Пантеры» за 25 лет своего существования подняла и перезахоронила более 17 тысяч бойцов Советской армии. В этом году организация дополнительно получила более 1 миллиона рублей на обеспечение поисковой работы.

Речь также зашла о реализации проекта «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России». Этот проект рассказывает о военных преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях, и должен увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области эта тема болезненная, но, тем не менее, регион готов стать пилотной площадкой для его реализации, чтобы напомнить о подвиге гражданского населения в годы войны.

Елена Цунаева также отдельно отметила хорошую организацию 60-й встречи ветеранов, партизан и подпольщиков России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы, которая прошла 7 июля в Себежском районе.