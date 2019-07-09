75-летие освобождения посёлка Идрица: праздничная программа

В пятницу, 12 июля, в посёлке Идрица Себежского района будет проходить торжественное празднование 75-летия освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков. Рассказываем, во сколько начнутся и где будут проходить самые важные встречи и церемонии:

10.00. Транспортная развязка на 574-м километре автодороги М9 «Балтия». Открытие закладного камня на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы», посвященного 75-летию освобождения поселка Идрица.

11.00. Поселок Идрица. Встреча Почетных гостей праздника, руководителей делегаций, участников молодежного форума Псковской области, отрядов Юнармии в Администрации поселка.

12.00. Площадь Знамени Победы. «НАШ ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ». Торжественная церемония Открытия празднования 75-летия освобождения поселка Идрица. Приветствие и выступление почетных гостей праздника. Передача лампады с частицей Вечного

огня, зажженного в парке Победы на Поклонной горе и доставленного участниками автопробега Москва, Поклонная гора – поселок Идрица. Зажигание огня Памяти у Стеллы в честь 8 воинских соединений, освобождавших поселок Идрица.

12.30. Сквер у Стелы освободителям Идрицы. Торжественное открытие 18- метрового Флагштока «Знамя Победы» в рамках реализации культурно- патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» и комплексной Программы «Держава ХХI век».

12.45. Площадь Знамени Победы. Парад в честь 75-летия освобождения поселка Идрица с участием военнослужащих Псковского гарнизона, Псковского пограничного управления,

УФСИН РФ по Псковской области.

13.00. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ИДРИЦУ». Церемониал отдания почестей павшим за

освобождение Идрицы командой линейных Идрицкой средней общеобразовательной школы на воинском братском захоронении у памятника Солдату-Освободителю. Возложение венков и цветов.

13.15. «ВОЗВРАЩЕННЫЙ ПОДВИГ». Шествие гостей и жителей поселка по улице Ленина до памятника Герою Советского Союза Евгению Михайлову на привокзальной площади поселка. Митинг. Показательные выступления.

14.00. Идрицкий Дом культуры. «ИМЯ ИДРИЦКОЙ ДИВИЗИИ НА ЗНАМЕНИ

ПОБЕДЫ». Презентация книги Спиридонова В.Л. «Имя Идрицкой дивизии на Знамени Победы» и одноименного документального фильма телевизионной студии «Студенческое ТВ» Псковского государственного университета и документального фильма Школьникова С.С. «Народные мстители».

15.00. Музей Знамени Победы Идрицкой средней школы. Передача флагов регионов, городов России, социально-ответственных компаний, которые были развернуты в рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы» в дар музею Знамени Победы Идрицкой средней школы.

15.00. Площадь Знамени Победы. «СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ, ПОТОМКИ!» Праздничный концерт творческих коллективов города Пскова.

17.00. «МИР ПОХОЖ НА ЦВЕТНОЙ ЛУГ». Концертная программа детских самодеятельных коллективов Идрицкого Дома культуры.

20.00. «ПЕСНЯ НАПОЛНИТ НАШ МИР». Праздничный концерт самодеятельных исполнителей поселка Идрица. Лазерное шоу.

Кстати, к этому юбилею Идрица готовилась уже давно, были проведены работы по благоустройству посёлка.