Михаил Ведерников обсудил на видеоконференции с Антоном Силуановым реализацию нацпроектов

Губернатор принял участие в совещании под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, совещание в режиме видеоконференции прошло во вторник, 9 июля.

Участники совещания обсудили особенности реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Речь зашла и о результатах мониторинга финансового обеспечения реализации нацпроектов на региональном уровне.

В Псковской области в этом году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется направить порядка 510 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию таких проектов, как «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Кроме того, Псковская область ведет активную работу по включению региона в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Администрация региона разработала и утвердила три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области». 13 крупнейших производственных предприятий Псковской области вошли в перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости. Реализация национального проекта в Псковской области запланирована в 2020 году.

Напомним, что на территории Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 миллиарда рублей из консолидированного бюджета.