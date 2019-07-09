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Транспорт / Инфраструктура

В Сочи из Пскова улетело пассажиров больше, чем вернулось обратно

9 июля 2019 года, 15:28

С 4 мая по 9 июля в Псков из Сочи прилетело 1 133 человека. А в Сочи улетели 1 378 пассажиров. Всего же авиарейсом «Псков-Сочи» в прямом и обратном направлении за два месяца работы воспользовались около 2,5 тысяч пассажиров. Как сообщили в ОАО «Псковавиа», средняя заполняемость самолетов составила 95%.

С 4 июня самолеты между городами летают дважды в неделю: во вторник и субботу. По решению Михаила Ведерникова авиарейс субсидируется из средств областного бюджета.

На маршруте между Псковом и Москвой за 9 месяцев работы перевозчик обслужил более 16 тысяч пассажиров. Общая заполняемость самолетов - 92%, летают они в столицу и обратно по понедельникам, средам и пятницам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажирских авиарейсов из Пскова выросло в три раза: с 97 до 300 вылетов.

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