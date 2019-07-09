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Общество

Семерых котят от бездомных кошек пытается пристроить псковичка

9 июля 2019 года, 14:54

В редакцию «Псковской правды» сегодня, 9 июля, позвонила псковичка Людмила. И попросила помощи:

«Хочу отдать в добрые руки котят. Два рыжих пушистых мальчика, и пять черно-белых девочек и мальчиков, есть как гладкошерстные, так и пушистые. Им всего четыре недели.

Как рассказала собеседница, в частный дом в переулке Машинистов приблудились две кошки, которые родили малышей где-то на досках. Как пошли дожди, они котят вынесли поближе к теплу, и принесли на чердак.

«Мы им там куртку подстелили, - рассказала Людмила. - Пока подкармливаю, рыбку мелкую кошкам варю. Котята сосут мамку, глазки уже открыли. У меня своя кошка и котик, взять ещё животных сами уже не можем. Куда мне ещё семь штук? В выбрасывать жалко. Мне надо в отпуск уезжать, надо до этого момента их раздать».

Псковичка ищет добрых людей, которые готовы приютить в свои дома маленькие рыжие и чёрно-белые комочки счастья. Ведь они так отчаянно нуждаются в вашей заботе и помощи. Людмила оставила свой телефон: 8 911 695 50 11. И очень ждёт звонка!

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