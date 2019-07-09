В Псковской поликлинике можно пройти профосмотры и диспансеризацию

Псковская городская поликлиника проводит профилактические осмотры в рамках Всероссийской диспансеризации взрослого населения страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач поликлиники Галина Неваленная.

Главврач пояснила, что 9 июля по линии ФОМСа в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с территориальными фондами субъектов России, на которое были приглашены руководители медицинских организаций. Особый акцент ставился на проведении профилактических осмотров и диспансеризации: рассматривались как общие вопросы организации диспансеризации, так и вопросы ее доступности для населения. Например, чтобы люди могли обследоваться в любое удобное время: и вечером, и в выходные дни.

«Я призываю псковичей обратить внимание на собственное здоровье», - заметила собеседница и подчеркнула, что профосмотры позволяют выявлять ранние симптомы онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета.

При этом работодатели могут обратиться в поликлинику для организации выездной диспансеризации для своих сотрудников по месту работы. А все желающие могут пройти диспансеризацию и профосмотр, обратившись к участковому терапевту, врачу общей практики или в отделение профилактики.

Для этого предварительно необходимо согласовать дату и время их проведения по телефонам:

(8112) 66-53-50 - отделение профилактики (улица Кузнецкая, 19);

(8112) 57-33-66 - отделение профилактики (улица Коммунальная, 23);

(8112) 53-62-14 - отделение профилактики (улица Индустриальная, 8);

(8112) 53-49-42 - приемная, факс.