Псковские спасатели в Иркутской области продолжают ликвидировать последствия паводка

В Тулуне спасатели аварийно-спасательной службы Псковской области, направленные в Иркутскую область по поручению губернатора Михаила Ведерникова, очищают территории частных домов от деревянных конструкций и непригодной мебели, а также оказывают адресную помощь населению.

Напомним, с 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысяч жилых домов. На сегодняшний день остаются подтопленными 2 населенных пункта: город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района. Стихией повреждены около 200 домов в частном секторе, в указанных районах более 600 человек остались без жилья.

По последним данным МЧС, от паводка в Иркутской области пострадали около 2 тысяч человек, более 300 человек были госпитализированы, 23 человека погибли.

Напомним, что Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги» собирает средства для пострадавших иркутян. Сам Михаил Ведерников перечислил на помощь пострадавшим свою месячную зарплату.