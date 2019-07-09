Псковичи покорили Эльбрус и развернули на вершине флаг Следственного комитета

В субботу, 6 июля, две группы из 7 спортсменов из Псковской областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма», совершили восхождение на высочайшую вершину России и Европы – Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Среди спортсменов покорил вершину и сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Антон Доброхотов.

Взятие вершины спортсмены приурочили к знаменательной дате – 75-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Восхождение длилось 13 часов в условиях жёсткой непогоды. Но это не остановило псковичей: на вершине Эльбруса они развернули флаг Следственного комитета России. Руководитель команды поздравил спортсменов с взятием вершины и заметил, что это восхождение посвящается всем воинам, погибшим за веру и Отечество.