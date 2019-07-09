На российско-эстонской границе в Псковской области задержали икону пророка Илии 1913 года

На таможенном посту МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе при таможенном контроле была обнаружена незадекларированная икона, признанная культурной ценностью. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Российской Федерации, выезжая из России в Эстонию, не предъявил на таможне и не задекларировал икону «Огненное восхождение святого пророка Илии», которую вёз с собой. Мужчина думал, что принадлежащую ему икону 1913 года издания, которую он получил в наследство, он может вывозить, не декларируя.

По результатам экспертного заключения эта икона 1913 года издания относится к категории культурной ценности как печатное издание, созданное более 100 лет назад, и подпадает под действие Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Состояние иконы удовлетворительное, имеются следы бытования и естественного старения: потемнение лака, кракелюр (трещины в краске или лаке), сколы краски и царапины.

В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях.