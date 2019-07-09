«Экопром» за три месяца перечислил в бюджет налогов на 22 миллиона рублей

Бюджеты всех уровней получили за 1 квартал 2019 года 22 миллиона рублей налоговых отчислений от ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области. Об этом «Псковской правде» рассказал директор компании Сергей Пайст.

- Ранее «мусорная» отрасль в бюджет ощутимых доходов не приносила, - отметил он. – Теперь же это заметный сегмент с постоянно растущими отчислениями во все уровни бюджета.

Заметим, что компания «Экопром» постоянно улучшает свою работу, стараясь оперативно реагировать на обращения жителей региона. Сейчас региональный оператор обслуживает 500 тысяч жителей Псковской области. С начала года на горячую линию компании поступило 78 000 звонков, в Центр по работе с клиентами «Экопрома» ежедневно обращаются более 100 граждан.

Кстати, на днях с территории Кургана Дружбы региональный оператор по обороту ТКО вывез 10 кубометров мусора.