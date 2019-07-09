Митрополит Тихон: Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО имеет огромное значение для региона

Включение десяти храмов Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО имеет и значимо для каждого жителя области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, такое мнение высказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

-В Пскове нет сильной промышленности, как хотелось, а есть величайшие архитектурные свершения наших предков, и это может стать главным залогом благосостояния псковичей, - отметил митрополит.

Как ранее сообщала «Псковская правда», в перечень номинации «Храмы псковской архитектурной школы» вошли 10 церквей. Издание опубликовало их полный список с фотографиями и местами расположения.