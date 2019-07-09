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Общество / Здоровье

В поликлинике Пскова обсудили возможность появления медицинского туризма

9 июля 2019 года, 09:35

В Псковской городской поликлинике обсуждались вопросы организации экспорта медицинских услуг. Об этом сообщила Псковскому агентству информации главный врач поликлиники Галина Неваленная.

Галина Неваленная пояснила, что не смотря на то, что это новое направление, на тему «медицинского туризма» в режиме видеоконференции 8 июля на площадке Общероссийского народного фронта прошла встреча под председательством педиатра и хирурга, общественного деятеля Леонида Рошаля.

Как заметила главврач городской поликлиники, экспорт медицинских услуг больше подходит федеральным и национальным медицинским центрам, где оказывается высокотехнологическая медицинская помощь и используются передовые достижения науки.

Пскова это касается в меньшей степени, но актуально и для него.

В поликлинике Пскова обсудили возможность появления медицинского туризмаНеваленная Галина Ивановна, главный врач Псковской городской поликлиники

На совещании главврач Псковской городской поликлиники отметила, что на конференции прежде всего ставилась задача использовать имеющийся потенциал и работать на перспективу. Ведь, развивая медицинскую помощь для иностранных граждан, можно получать и дополнительное финансирование, которое поликлиника сможет использовать и в интересах жителей областного центра.

Галина Неваленная заметила, что прежде всего надо добиться того, чтобы псковичи не уезжали лечиться за пределы области. И предположила, что для наших соседей в Прибалтике могут быть интересны некоторые виды медицинские услуги. Но, в любом случае, к развитию медицинского туризма надо подходить комплексно – в частности, упрощать визовый режим. Чтобы у иностранных гостей было не только желание, но и возможность приехать к нам и воспользоваться услугами врачей.

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