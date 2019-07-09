В поликлинике Пскова обсудили возможность появления медицинского туризма

В Псковской городской поликлинике обсуждались вопросы организации экспорта медицинских услуг. Об этом сообщила Псковскому агентству информации главный врач поликлиники Галина Неваленная.

Галина Неваленная пояснила, что не смотря на то, что это новое направление, на тему «медицинского туризма» в режиме видеоконференции 8 июля на площадке Общероссийского народного фронта прошла встреча под председательством педиатра и хирурга, общественного деятеля Леонида Рошаля.

Как заметила главврач городской поликлиники, экспорт медицинских услуг больше подходит федеральным и национальным медицинским центрам, где оказывается высокотехнологическая медицинская помощь и используются передовые достижения науки.