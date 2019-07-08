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Общество / Семья

Сделать парковку и насечки на крыльце обновленного Дворца бракосочетаний попросил губернатор

8 июля 2019 года, 15:50

В понедельник, 8 июля, в Пскове после ремонта открылся Дворец бракосочетаний. Возможность поэтапно и капитально отремонтировать Дворец бракосочетания появилась в конце 2016 года. До этого особняк губернского предводителя дворянства Лавриновского не ремонтировали более 40 лет. Средства были выделены из федерального бюджета. Итоговая сумма составила чуть более 25 млн рублей.

Сделать парковку и насечки на крыльце обновленного Дворца бракосочетаний попросил губернатор
Торжественный зал для регистрации брака выглядит теперь вот так
Фото Андрея Степанова

- Мы здесь все сделали более чем экономно,- передает с открытия корреспондент «Псковской правды» слова председателя областного комитета юстиции Сергея Шерстобитова. - Специалисты оценивают проведенный здесь ремонт, как минимум в 50 млн рублей, а мы уложились в 25 млн рублей и в эту сумму вошло даже благоустройство.

Сделать парковку и насечки на крыльце обновленного Дворца бракосочетаний попросил губернатор
Другими стали комнаты жениха и невесты
Фото Андрея Степанова

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Что касается последнего, то осталось решить вопрос с парковкой и украшением крыльца.

- У нас здесь спор с дизайнером проекта вышел: надо ставить вазоны с цветами или такие же шары, которые украшают стену, - поделился Шерстобитов. - Наверное, на цветах остановимся.

По крыльцу было еще замечание. Люди в соцсетях писали, что оно может быть скользким во время дождя. На открытии Дворца губернатор Михаил Ведерников проверил лично: скользкое. Дал поручение сделать специальные насечки, чтобы никто не пострадал.

Напомним, первые пары здесь соединят узами брака 12 июля.

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