Сделать парковку и насечки на крыльце обновленного Дворца бракосочетаний попросил губернатор

В понедельник, 8 июля, в Пскове после ремонта открылся Дворец бракосочетаний. Возможность поэтапно и капитально отремонтировать Дворец бракосочетания появилась в конце 2016 года. До этого особняк губернского предводителя дворянства Лавриновского не ремонтировали более 40 лет. Средства были выделены из федерального бюджета. Итоговая сумма составила чуть более 25 млн рублей.

- Мы здесь все сделали более чем экономно,- передает с открытия корреспондент «Псковской правды» слова председателя областного комитета юстиции Сергея Шерстобитова. - Специалисты оценивают проведенный здесь ремонт, как минимум в 50 млн рублей, а мы уложились в 25 млн рублей и в эту сумму вошло даже благоустройство.

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Что касается последнего, то осталось решить вопрос с парковкой и украшением крыльца.

- У нас здесь спор с дизайнером проекта вышел: надо ставить вазоны с цветами или такие же шары, которые украшают стену, - поделился Шерстобитов. - Наверное, на цветах остановимся.

По крыльцу было еще замечание. Люди в соцсетях писали, что оно может быть скользким во время дождя. На открытии Дворца губернатор Михаил Ведерников проверил лично: скользкое. Дал поручение сделать специальные насечки, чтобы никто не пострадал.

Напомним, первые пары здесь соединят узами брака 12 июля.