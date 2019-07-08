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Общество / Семья

Первые 16 пар обновленный ЗАГС Пскова примет 12 июля

8 июля 2019 года, 15:28

8 июля, в день Семьи, любви и верности, обновленный Дворец бракосочетания показали главе региона Михаилу Ведерникову. Он вспомнил, что с просьбой его отремонтировать псковичи обратились к нему почти сразу, как он приехал работать в область.

Возможность поэтапно и капитально отремонтировать Дворец появилась пару лет назад. Средства были выделены из федерального бюджета. Итоговая сумма составила чуть более 25 млн рублей.

Первые 16 пар обновленный ЗАГС Пскова примет 12 июля
На капитальный ремонт псковского ЗАГСа потратили 25 млн рублей.
Автор Андрей Степанов.

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В здании так и осталось два зала для торжественной регистрации, два холла для гостей, комнаты жениха и невесты, общий гардероб и санузел. Каждую пару теперь прямо на входе будет встречать сотрудница ЗАГСа в специальной форме.

- У нас таких сотрудниц четыре, - пояснил Сергей Шерстобитов. – У них – особая миссия. Они будут встречать пары и гостей, сопровождать их к месту регистрации, помогут сориентироваться в здании, потому что, как вы могли заметить, оно не нагружено табличками и указателями.

Интерьер в помещении выполнен в светлых тонах. По замыслу дизайнера, он должен напоминать кружевное платье невесты.

Официально открытие ЗАГСа состоится 12 июля, во Дворце свой брак зарегистрируют сразу 16 пар.

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