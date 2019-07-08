Первые 16 пар обновленный ЗАГС Пскова примет 12 июля

Возможность поэтапно и капитально отремонтировать Дворец появилась пару лет назад. Средства были выделены из федерального бюджета. Итоговая сумма составила чуть более 25 млн рублей.

8 июля, в день Семьи, любви и верности, обновленный Дворец бракосочетания показали главе региона Михаилу Ведерникову. Он вспомнил, что с просьбой его отремонтировать псковичи обратились к нему почти сразу, как он приехал работать в область.

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В здании так и осталось два зала для торжественной регистрации, два холла для гостей, комнаты жениха и невесты, общий гардероб и санузел. Каждую пару теперь прямо на входе будет встречать сотрудница ЗАГСа в специальной форме.

- У нас таких сотрудниц четыре, - пояснил Сергей Шерстобитов. – У них – особая миссия. Они будут встречать пары и гостей, сопровождать их к месту регистрации, помогут сориентироваться в здании, потому что, как вы могли заметить, оно не нагружено табличками и указателями.

Интерьер в помещении выполнен в светлых тонах. По замыслу дизайнера, он должен напоминать кружевное платье невесты.

Официально открытие ЗАГСа состоится 12 июля, во Дворце свой брак зарегистрируют сразу 16 пар.