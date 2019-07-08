В псковских поликлиниках откроются фотовыставки в честь Дня семьи, любви и верности

11 июля в Псковской городской поликлинике №3 состоится передача работ для фотовыставок, организованных при поддержке Псковского областного Собрания депутатов. Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную, размещать фотовыставки в поликлиниках стало доброй традицией. Такие акции уже дважды проводились в псковских поликлиниках по инициативе регионального отделения Союза женщин России.

В этот раз медицинским учреждениям передадут сразу две фотовыставки. Одна из них будет открыта в поликлинике №3, другая - в поликлинике №1.

На первой фотовыставке будут представлены работы псковских мастеров, на второй - фотографии мастеров Москвы, Пскова и Севастополя. Обе экспозиции приурочены к Дню семьи, любви и верности.