Вопросы сохранения памяти о Великой Отечественной войне обсудили на встрече в администрации региона

Вопросы патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о Великой Отечественной войне через воспоминания фронтовиков, детей войны и тружеников тыла обсудили в понедельник, 8 июля, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков с председателем Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиром Епифановым. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, участники встречи и прошедший накануне юбилейный Курган Дружбы в Себежском районе.

- Очень понравилась концертная программа, когда пели «Катюшу», то даже мороз по коже пошел, - поделился впечатлениями председатель Владимир Епифанов Всероссийской общественной организации ветеранов.

Николай Цветков отметил, что патриотической работе областные власти уделяют серьезное внимание. В ближайшее время в области пройдут мероприятия, посвященные освобождению городов и районов Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. Так, на этой неделе торжества пройдут в Пушкинских Горах, Идрице, Пустошке и Опочке. Запланированы Вахты Памяти, перезахоронения останков воинов, павших в годы войны. Участие в патриотических акциях примут ветераны. К подготовке мероприятий будут привлечены юнармейцы, молодежь.

- Мне понравилась Псковская область своим трепетным отношением к памяти, - подвел итоги встречи Владимир Епифанов.